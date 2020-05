Serie A adelanta su regreso entre Atalanta y Sassuolo.

La competición italiana regresará a la actividad el próximo 19 de junio en Bergamo.

La Serie A adelantará su regreso a la actividad un día y reiniciará el próximo 19 de junio con el Atalanta vs. Sassuolo, uno de los partidos de la Jornada 25 que no alcanzaron a disputarse debido a la contingencia por el coronavirus.

El encuentro tiene un significado especial al reanudarse en Bérgamo, una de las ciudades más afectadas por la pandemia.

Originalmente, la Serie A tenía pensado regresar el 20 de junio. En ese día se jugarán ahora tres encuentros: Inter vs. Sampdoria, Torino vs. Parma y Verona vs. Cagliari.

La Coppa Italia, en veremos. Las fechas para la reanudación del torneo de Copa en Semifinales está todavía a discusión, aunque se maneja que el duelo entre Juventus y Milan se juegue el próximo 13 de junio y el Napoli vs. Inter, al día siguiente.

Además el ministro de Políticas de Juventud y Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, informó este viernes la reanudación de la Serie A para el próximo 20 de junio.

La seria A de la liga de fútbol italiana fue suspendida el pasado 9 de marzo como medida de prevención sanitaria tras el brote de la pandemia del coronavirus.

Spadafora señaló que la decisión se tomó después de llegar a acuerdos en materia de bioseguridad con el presidente de la Federación de Fútbol italiana (Figc), Gabriele Gravina, y el representante de la Liga de la Serie A, Paolo Dal Pino.

“Como hemos dicho desde el primer momento, el fútbol se reanudaría solo en condiciones de seguridad. Ahora Italia está volviendo a abrir y es correcto que vuelva también el fútbol” afirmó Spadafora.

