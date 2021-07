Sergio Ramos oficialmente es jugador del PSG hasta 2023.

El defensa español Sergio Ramos fichó por el Paris Saint-Germain (PSG) por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2023, anunció este jueves el club francés, que continúa así una política de refuerzos de entidad.

En primer lugar “Hoy es un día muy especial para mí. Estoy muy contento de estar aquí en París. Estoy deseando verlos en el Parque de los Príncipes”. Afirmó el jugador en un video divulgado por el PSG.

Además “estoy orgulloso de ser parte de un proyecto muy ambicioso, de integrar un equipo con grandes jugadores”. Señaló Ramos en el comunicado en el que el club anunció el fichaje.

“Es un gran cambio en mi vida, un nuevo desafío y un día que no olvidaré jamás”, agregó el jugador, quien aseguró su disposición a “crecer con París y ayudar al equipo a trabajar para conseguir títulos”.

En consecuencia, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, destacó que acogen a “uno de los jugadores más grandes de nuestra época” y “uno de los mejores defensas de la historia” y se mostró convencido de que los aficionados le darán “una acogida fantástica”.

“Sergio es un futbolista completo, uno de los mejores defensa de la historia. Es un competidor neto, un líder y un gran profesional”, añadió Al Khelaïfi.

𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗚𝗨 🌟



De Camas 🇪🇸 a Paris 🇫🇷



❤️💙 Tik Tok ➡️ https://t.co/fDKuRbjgPw pic.twitter.com/G3CgtSjAkT — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

El club, como es habitual, no divulgó los términos económicos del acuerdo. El jugador llega a París tras pasar las últimas 16 temporadas en el Real Madrid , en las que logró 22 títulos, entre los que destacan cuatro UEFA Champions League.

Es que me gusta todo de ti 😍🎶 pic.twitter.com/zWZJWynenu — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

Por lo tanto Sergio Ramos pasó ayer el reconocimiento médico en el Hospital Americano de Neuilly (afueras de París). Y después acudió con su esposa y sus cuatro hijos a la sede del club para firmar el contrato , en unas imágenes que se difundieron a través de redes sociales y en las que se veía a empleados de la entidad vitorear al jugador.

Finalmente el jugador llevará el número 4, que le ha cedido el central alemán Thilo Kehrer. “Este número 4 lo aprecio mucho por superstición, ya que lo he tenido desde el inicio de mi carrera. Me ha acompañado toda mi vida y me ha traído suerte y muchas victorias”, afirma Sergio Ramos.

¿Qué les parece el nuevo 4 del Paris Saint-Germain? 😎❤️💙 pic.twitter.com/kglDDuh69Z — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2021

