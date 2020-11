Sergio Pérez: Una vuelta más y no llego al podio.

El mexicano Sergio Pérez del equipo Racing Point en la Fórmula 1 acabó en segundo lugar en el Gran Premio de Turquía, decimocuarta fecha del calendario para darle a su equipo el mejor resultado de su historia en una carrera “muy loca”, en la que con “una vuelta más” se “hubiera quedado sin neumáticos”.

Entre las curiosidades del fin de la competencia destacó el error de Fórmula 1 con Checo Pérez en la premiación al colocar las banderas en el orden equivocado en el podio.

Después de arrancar desde la tercera posición por calificación, acabar en segundo lugar es un muy buen negocio para un piloto que aplicó su habilidad para conservar sus neumáticos.

“Fue todo muy loco. Hablé con el equipo y sabía que si hubiera quedado una vuelta más los neumáticos se hubieran ido al traste”, explicó ‘Checo’, nacido hace 30 años en Guadalajara y que este domingo logró su noveno podio desde que compite en la F1.

El mexicano terminó segundo la mojada y alocada carrera por detrás del inglés Lewis Hamilton de Mercedes AMG F1 Team, quien aseguró matemáticamente de esta forma su séptimo título mundial, con el que igualó el récord histórico del alemán Michael Schumacher.

SERGIO: "One more lap on those tyres and I think they would have exploded! It was a chaotic race but a strong result for us!"#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/U6yXV1YfbF

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020