Sergio Pérez siente vergüenza por su clasificación en Silverstone. Sergio Pérez tuvo una desastrosa jornada en el innovador sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y saldrá desde el fondo de la parrilla el día de mañana tras protagonizar un trompo y abandonar la pista. Ante su actuación, el mexicano aseguró que se siente avergonzada y señaló que es uno de los peores días de su carrera.

Caótico primer #F1Sprint para Checo Pérez. Falló en el arranque y, luego, un error lo hizo salir de la pista en la sexta vuelta. Inició en la P5, cayó a la P18 y, tras el retiro por posibles daños que ordenó Red Bull, terminó en la P20. Iniciará el #BritishGP en el último puesto. pic.twitter.com/w0N9rLl1ef — Invictos (@InvictosSomos) July 17, 2021

“Me siento avergonzado por hoy. No recuerdo una carrera así en mi trayectoria. Tenemos que regresar y mañana remontar en la parrilla”, declaró el mexicano tras la carrera de clasificación en Silverstone.

"𝗧𝗼𝗰𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗺𝗮ñ𝗮𝗻𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗼𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱"💪🇲🇽



Checo Pérez se mostró optimista luego de la desafortunada jornada en la #SprintRace del #BritishGPhttps://t.co/bMO5PWzxGk pic.twitter.com/XGYn1JJCEL — MARCA Claro (@MarcaClaro) July 17, 2021

El mexicano reiteró los reproches para sí mismo y detalló que tuvo que abandonar el sprint anticipadamente para que fuera revisado su monoplaza tras el incidente que protagonizó. “Fue una pena. Un día malísimo con mi carrera. Todo me salió mal. Me convertí [en pasajero] y no tuvimos nada que hacer. Al final decidimos sacar el auto para ver qué podemos hacer mejor para mañana, porque ha sido un día bastante pobre”, agregó.

El mexicano rescató que no tuvo un mayor daño en su vehículo y expresó en su confianza que el equipo mecánico de Red Bull pueda reparar los problemas de su monoplaza para buscar una remontada este domingo.

Sergio Pérez arrancó la jornada en el quinto lugar, sin embargo, perdió esa posición en la primera vuelta. Posteriormente, el jalisciense cayó al séptimo lugar al ser rebasado por Fernando Alonso. En su intento por recuperar lugares, Checo pisó la pintura del borde la pista y terminó fuera de ella, muy cerca de estrellarse con el muro de contención.

👐Convertir un mal día en una oportunidad 💪 ¡Con todo mañana, @SChecoPerez! pic.twitter.com/GCTf47rXmH — Red Bull Mexico (@redbullMEX) July 17, 2021

Pérez cayó hasta el puesto 19, pero en la última vuelta tuvo que abandonar a petición de Red Bull, que justificó la decisión para revisar los daños que sufrió el monoplaza.

