Sergio Pérez revela que aún no se adapta al carro de Red Bull. A dos días de su debut en la temporada 2021 de la Fórmula 1, Sergio Pérez reveló que aún no está adaptado por completo al coche que presentó Red Bull. El mexicano señaló que no “se siente natural” tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin.

¡Arrancan las actividades en la #F1! 🚨



🔥 Max Verstappen fue el hombre más rápido en las primeras prácticas



🇲🇽 Checo Pérez fue sexto con el RB16B en Sakhir



🔝 Bottas y Hamilton terminaron segundo y cuarto respectivamentehttps://t.co/IMyzTBadWd pic.twitter.com/jQbbmOSAO8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 26, 2021

“Estamos enfocados en dar grandes pasos y creo que tenemos trabajo que hacer, aún no siento el monoplaza en comunión conmigo y aún no se siente natural en las vueltas”, declaró Pérez este viernes.

🏁 ¡FINAL de los Libres 1 en Sakhir!

🥇 Max VERSTAPPEN

🥈 Valtteri BOTTAS

🥉 Lando NORRIS



🇲🇽 Checo PÉREZ: 6º

🇪🇸 Carlos SAINZ: 8º

🇪🇸 Fernando ALONSO: 16º#F1 #GPBaréin #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/n3if4yAaTy — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) March 26, 2021

Checo habló sobre su experiencia tras los primeros entrenamientos, a un día de que se realicen las vueltas para definir la parrilla de salida, y mencionó que las condiciones fueron difíciles. A pesar de esto, el nacido en Guadalajara, Jalisco se mostró positivo por su actuación y emocionado por el trabajo que se deberá hacer en los siguientes días.

“Fue un día interesante, en unas condiciones que han sido difíciles desde el entrenamiento, nunca he tenido unas condiciones claras para rodar en el neumático más blando, pero en general, positivo; todos tenemos trabajo por hacer a una vuelta. El ritmo de carrera es positivo y bueno, pero hay trabajo por hacer”, añadió.

Checo Pérez eriza la piel. pic.twitter.com/OfETVDzSMC — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) March 26, 2021

Por último, el mexicano comentó que espera tener una buena presentación en la campaña y competir durante las qualifications. “Tenemos buen ritmo y mañana competiremos de cerca en las clasificatorias, así que debemos tener un buen desempeño para iniciar bien la temporada”. El domingo se pondrá en marcha la temporada 2021 de la Fórmula 1 cuando la bandera de cuadros haga su aparición en la pista de Baréin.

