Sergio Pérez no entendió la estrategia de Racing Point.

Sergio “Checo” Pérez no tuvo el día deseado en el Gran Premio de Bélgica y el piloto mexicano de Racing Point de milagro entró a la zona de los puntos al finalizar en décimo lugar.

El experimentado corredor aseguró que la falta de ritmo en el día de la carrera fue vital y que revaluarán la estrategia a seguir para Monza, donde se correrá la siguiente carrera.

“Yo tampoco entendí la estrategia. ¡Tuve que remontar desde el último lugar! Rescatamos un punto para el campeonato. En una semana estaremos de vuelta peleando de nuevo y con muchas ganas”, afirmó.

“No tenía ritmo en la primera vuelta. Los que iban con llantas nuevas iban muy fuerte. En la salida intenté quedarme en el exterior. Me subí al lavadero y perdí la posición con Stroll. Perdí dos posiciones. Y al final nos quedamos fuera con el safety car y mucho que analizar con la estrategia. Hoy no teníamos ritmo para ser más competitivos”, dijo este domingo al final de su carrera.

Checo Pérez, quien sufrió con la estratagia de Racing Point, que lo mandó a pits, por lo que el mexicano tuvo problemas para remontar hasta quedar en el décimo puesto, enfatizó que pensarán en la estrategia que lo alejó de terminar más arriba en el tablero.

“Tenemos que pensar en qué pasó porque perdimos mucho en comparación del sábado. Tenemos que analizar y ver qué hicimos”, aclaró el mexicano.

Incluso, narró que desde que arrancó nunca pudo acomodarse en la pista y eso lo llevó a tener un día para el olvido.

“Fueron un poco más fuertes que nosotros. Mi arrancada no fue la mejor. Intenté quedarme en el exterior, no había pasó y eso complicó la carrera. Llegó el safety car y decidimos quedarnos afuera, bueno, creo que eso nos afectó un poco, probablemente. Pero hay que analizar la estrategia, no tuvimos el ritmo que esperamos ayer y hoy”.

Yo tampoco entendí la estrategia. ¡Tuve que remontar desde el último lugar! Rescatamos un punto para el campeonato.

En una semana estaremos de vuelta peleando de nuevo y con muchas ganas.#BelgianGP pic.twitter.com/zqnvLbW9Ke — Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 30, 2020

Ahora, Pérez se enfoca en Monza y quiere revertir lo que pasó en Bélgica para darle mejores resultado al equipo.

“Sí, (Monza) es parecido aquí. Con la carga aerodinámica no nos está yendo como esperábamos”.

“Creo que sí, en tiempo penalizó, pero mi compañero de equipo, con esa estrategia nueva, acabó medio segundo delante mío. Creo que el paquete de poca carga no es tan competitivo como creíamos”, finalizó.

