Sergio Pérez estalla tras el Gran Premio de Italia. Sergio Pérez arrancó el Gran Premio de Italia con la esperanza de poder subir al podio, sin embargo, la accidentada carrera sobre el circuito de Monza tuvo otros planes para el mexicano. El Checo, quien terminó en la décima posición, aceptó que tuvo muchas dificultades con su monoplaza y revelo que hubo una mala estrategia de su equipo durante el evento.

Well that was… something! 😱

🥉 Awesome to see @lance_stroll back on the podium, and @SChecoPerez brings it home in the points yet again 💪#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/bhSGKImapy

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 6, 2020