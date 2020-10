Sergio Pérez está en la mira de Red Bull. Sergio Pérez culminará su relación de trabajo con Racing Point en un par de meses y está a la espera de recibir una oferta para continuar en la Fórmula 1. En este escenario, el diario ‘La Gazzetta dello Sport’ informó que el Checo es un serio candidato para convertirse en el coequipero de Max Verstappen, después de que el equipo austriaco descartara otras opciones.

🇲🇽🚨🏎️ Checo Pérez muy cerca de Red Bull según Gazzetta dello Sport Hulkenberg también es opción pero el mexicano lleva ventaja por los patrocinadores que trae atrás — Analistas (@_Analistas) October 2, 2020

“Por primera vez, Red Bull quiere salir a pescar fuera de sus propios establos, donde actualmente no hay pilotos preparados para el gran salto. El regreso de Pierre Gasly, el ganador de Monza en el AlphaTauri, no es una opción. Dietrich Mateschitz tiene planes ambiciosos para el equipo B y no puede ignorar a Gasly”, indicó el rotativo.

¿Será que Red Bull ofrecerá un asiento al mexicano Checo Pérez? 🏎✨ https://t.co/2whrzPDtlJ — @diario24horas (@diario24horas) October 2, 2020

Ante la negativa para fichar a estos nombres, Sergio Pérez sería la primera opción para llegar a Red Bull, equipo con el que coqueteó hace algunos días y calificó como un serio candidato al título mundial de la Fórmula 1.

Sergio Pérez está en la mira de Red Bull, así lo revela el diario ‘La Gazzetta dello Sport’

“El favorito es el mexicano, ya que trae patrocinadores importantes para llenar su propio vacío y hacer una contribución económica al equipo. Pérez finalmente tendrá un lugar para luchar por el podio a menudo, una oportunidad que no tendrá con Haas o Alfa. Romeo”, agregó el periódico italiano.

Checo Pérez: "Red Bull me convencería sin duda, es un equipo para ganar" https://t.co/OOLypqF2Ns a través de @marca — Marca Motor (@marcamotor) September 27, 2020

Sergio Pérez acumula 56 puntos en la actual temporada de la F1 y se ubica en la novena posición de la clasificación. El mexicano viene de obtener su mejor resultado en la campaña, al finalizar en la cuarta posición en el Gran Premio de Rusia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.