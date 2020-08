Sergio Pérez confía en sacar puntos en el Gran Premio de Bélgica. Este sábado se realizó el Q3 del Gran Premio de Bélgica que definió las posiciones de salida para el día de mañana. Sergio Pérez (Racing Point) consiguió el octavo puesto, sin embargo, se muestra confiado en poder conseguir “muchos puntos” el domingo durante la carrera que se realizará en el circuito de Spa-Francorchamps.

“No siento que fuéramos capaces de mostrar nuestro verdadero ritmo, ya que tuvimos muchos problemas con los neumáticos medios en la Q2…Creo, no obstante, que podemos avanzar, ganar puestos; y sumar muchos puntos este domingo”, declaró el Checo tras la conclusión de la jornada del GP de Bélgica.

Pérez, 30 años, regresó a la actividad de la Fórmula 1 hace un par de semanas, tras lograrse recuperar del COVID-19. El mexicano se ubica en la octava posición de la clasificación de pilotos de la temporada 2020 con 32 puntos, pese a ausentarse en un par de eventos por la enfermedad que contrajo durante un breve viaje a nuestro país.

Este día, Lewis Hamilton consiguió una nueva ‘pole position’ y arrancará al frente de la parrilla en Spa-Francorchamps. Detrás del británico largarán Valtteri Bottas (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull), quienes completarán la parte alta la clasificación. Daniel Ricciardo (Renault) y Alexander Albon (Red Bull) ocuparán las plazas cuatro y cinco respectivamente.

STARTING GRID: BELGIAN GRAND PRIX 🚦

All set for a thriller at Spa on Sunday – and here's how they line up at lights out 👀#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/JVsbSKRMGd

— Formula 1 (@F1) August 29, 2020