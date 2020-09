Sergio Pérez anuncia su salida de Racing Point. La relación entre Racing Point y Sergio Pérez llegará a su fin al terminar la temporada 2020 de la Fórmula. La noticia fue revelada por el piloto mexicano, quien publicó en sus redes sociales una carta en donde confirmaba los rumores que comenzaron a circular hace algunas semanas sobre su salida.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020