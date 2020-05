Serge Aurier es investigado por romper confinamiento en Inglaterra. Aunque el gobierno de Inglaterra aprobó el regreso de los clubes de la Premier League a los entrenamientos, esto no significa que los futbolistas puedan retomar su vida cotidiana, ya que se mantiene el confinamiento y las medidas de distanciamientos social, con el fin de evitar un incremento en el número de casos de COVID-19 en el país.

Por este motivo, Serge Aurier se encuentra en el ojo del huracán, debido a que presuntamente habría roto por segunda ocasión la cuarentena. Tottenham investiga una foto que subió el defensor a sus redes sociales y tratará de determinar si su futbolista violó las recomendaciones que aún imperan en Inglaterra.

Aurier presumió en su cuenta su nuevo corte de pelo. En la imagen se ve acompañado de otro hombre, quien presumiblemente le habría hecho el cambio de ‘look’. Debido a la contingencia sanitaria, las peluquerías se encuentran cerradas, al no ser consideradas un negocio esencial; por lo que el marfileño habría roto el confinamiento al permitir el acceso de una persona ajena a su hogar.

Esta sería la segunda ocasión que Serge quiebra las reglas de cuarentena. Hace algunas semanas, el lateral derecho de los Spurs subió a sus redes sociales que se encontraba en un parque público, en pleno entrenamiento físico junto con Moussa Sissoko, compañero del club. Por este incidente, ambos elementos tuvieron que pedir disculpas.

