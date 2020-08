Serena Williams regresa con victoria en el Abierto de Lexington. Serena Williams regresó a la actividad, con la mira puesta en el US Open, y venció a Bernarda Pera durante la primera ronda del Abierto de Lexington, que se realiza en el estado de Kentucky. La norteamericana necesitó de tres sets (4-6, 6-4 y 6-1) para superar a su compatriota y avanzar a la siguiente fase del torneo avalado por la WTA.

#Tenis Regreso con victoria: después de seis meses, Serena Williams regresó a la actividad con un triunfo en el WTA de Lexington. 🎾🏆🇺🇸https://t.co/n5JWDvgumV — ABC Deportes (😷) (@ABCDeportes) August 11, 2020

“No he jugado en tanto tiempo. Fue bueno para mí jugar tres sets y ganar un partido en tres sets”, declaró la menor de las Williams tras el partido. Serena vio roto su saque en la primera manga y no logró sobreponerse de esta situación y perdió el set por parcial de 4-6 e incluso estuvo al borde de perder el encuentro y quedar eliminada en la siguiente manga.

Serena Williams 🇺🇸 volvió a la competición oficial con un triunfo ante Bernarda Pera 🇺🇸 por 4-6, 6-4, 6-1 y avanzó a la segunda ronda del WTA de #Lexington pic.twitter.com/eOJSxe9Cbt — Respiro Tenis (@Respiro_Tenis) August 11, 2020

La estadunidense logró levantarse de un 0-40 con el set empatado a cuatro juegos por lado y se llevó finalmente el parcial por 6-4. Serena se vio intratable en el cierre del juego y poca oportunidad dio a Pera, al meterle un 6-1 definitivo y llevarse el pase a la segunda ronda del Abierto de Lexington.

“No estaba teniendo un buen ritmo, y me dije ‘Serena, juega como has estado practicando. Sabía que podía jugar un poco mejor si me mantenía firme”, añadió Williams. Serena se medirá en la próxima ronda del torneo a la ganadora del duelo entre Victoria Azarenka y su hermana (Venus Williams).

El Abierto de Lexington es el primero del circuito de la WTA que se disputa en los Estados Unidos tras la pandemia de COVID-19. A finales de este mes, el mundo del tenis vivirá su segundo Grand Slam, cuando se inaugure el US Open en la ciudad de Nueva York.

