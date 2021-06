Serena Williams no estará en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

La tenista estadounidense renuncia a los JJOO: “No estoy en la lista olímpica”.

Serena Williams, tenista estadounidense que ganó cuatro medallas de oro olímpicas, una en modalidad individual y tres en dobles, renuncia a participar en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

Así lo anunció la tenista en la conferencia de prensa previa al torneo de Wimbledon.

“No estoy en la lista olímpica”, dijo la menor de las Williams. “Hay muchas razones por las que he tomado esta decisión. No me apetece hablar de ellas hoy, quizás otro día”, añadió la estadounidense.

Tras ser consultada por su participación, en medio de la especulación de que podría a no llegar a estar, la estadounidense sostuvo que la decisión se dio por las restricciones para poder viajar junto a su hija, de 3 años de edad. Hace algún tiempo declaró: “No he pasado ni 24 horas sin ella”.

Williams, que busca su octavo Wimbledon y vigésimo cuarto Grand Slam, ganó el oro olímpico en Londres 2012 en el cuadro individual y en el dobles en el 2000, 2008 y 2012. La estadounidense también participó en Río de Janeiro, pero no pudo lograr medalla.

Tokio va sumando bajas de tenistas con renombre como la de Rafael Nadal y Dominic Thiem quienes ya confirmaron que no estarán en la justa olímpica.

Roger Federer definirá si se presentará en los Juegos Olímpicos tras su participación en Wimbledon.

Roger Federer confirmó que quiere ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero que decidirá después de Wimbledon en función de su resultado en el torneo, ya que su preparación física es óptima para el Grand Slam inglés, pero el desgaste ahí es superlativo. En Roland Garros ya había dudado de su continuidad para no arriesgar la rodilla .

