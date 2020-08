Serena Williams es eliminada del Abierto de Lexington. Un día después de vencer a su hermana en la segunda ronda, Serena Williams fue eliminada del Abierto de Lexington (Kentucky). La exnúmero 1 del mundo cayó ante su compatriota Shelby Rogers en tres sets (1-6, 6-4 y 7-6), por lo que se despidió de este certamen que comienzó su preparación de cara al US Open.

Williams, quien tuvo dificultades en sus primeros dos partidos del evento, arrancó sin piedad ante su contrincante y no regaló nada durante la primera manga. La 23 veces ganadora de una Grand Slam presumió contundencia y tino y se llevó el primer tercio del compromiso por 6-1. Sin embargo, la historia fue diferente en el resto del juego.

WTA Lexington: Shelby Rogers Rallies to Stun Serena Williams: Rogers found herself down a set after just 26 minutes, though the American rallied to secure one of the biggest wins of her career at the Top Seed Open in Lexington. https://t.co/pey6MfgRpb pic.twitter.com/7IYHz8LNQW

