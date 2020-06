Serena Williams confirma su participación en el US Open. Pese a que anteriormente Serena Williams había dejado entrever que no participaría en el US Open por las estrictas medidas de seguridad bajo las que se llevará el torneo, la tenista norteamericana confirmó su presencia en este Grand Slam que se celebrará del 31 de agosto al 13 de septiembre.

“Realmente no puedo esperar para regresar a Nueva York y jugar el US Open 2020. Creo que la USTA tiene que hacer un muy buen trabajo en asegurarse de que todo sea increíble y todo esté perfecto, así como que todos estén sanos. Será emocionante, pasaron más de seis meses desde que jugamos al tenis de manera profesional”, expresó Williams al anunciar su participación en el Abierto de Estados Unidos.

El torneo se celebrará a puerta cerrada y no contará con la presencia de periodistas, como medida de precaución por la pandemia de COVID-19. Ante este escenario, Serena expresó que extrañará el ambiente que ponen los aficionados en los juegos, pero se mostró confiada en que los organizadores tomaron la mejor decisión en pro de todos los participantes.

“Sin dudas extrañaré a los fanáticos, no me malinterpreten. Salir ahí, a la hinchada de Nueva York y que todos te alienten…lo voy a extrañar, que me hagan atravesar esos partidos duros. Pero esto es una locura, estoy emocionada”, concluyó la norteamericana.

Serena Williams buscará obtener su séptimo título del US Open y empatar a Margaret Court como la tenista más ganadora en la historia de los Grand Slam. La actual número nueve del mundo llegará con 23 títulos a Nueva York, uno por detrás de la histórica exjugadora australiana.

