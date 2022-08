Serena Williams anuncia su retiro del tenis

La tenista Serena Williams anunció su retiro definitivo del tenis.

Luego de ganar 23 Grand Slams, la tenista norteamericana ya se prepara para decirle adiós al deporte de sus amores.

Serena Williams publicó una carta en la revista Vogue en donde anuncia su retiro de las canchas.

El US Open, será su último torneo en el que participará.

Eso sí, Serena hablo de la maternidad y consideró injusto que los hombres tienen más facilidad de seguir en la práctica del deportes.

“Nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia, no creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hace el trabajo físico de expandir nuestra familia. Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad. No me malinterpreten: amo ser mujer, y amé cada segundo de estar embarazada de Olympia”.

También dejó claro que “evolución” es la palabra que mejor describe la medida que tomó de alejarse de las canchas.

“Nunca me ha gustado la palabra jubilación. No me parece una palabra moderna. He estado pensando en esto como una transición, pero quiero ser sensible en cómo utilizo esa palabra, una palabra que significa algo muy específico e importante para una comunidad de personas. Quizás la mejor palabra para describir lo que estoy haciendo es evolución”, agregó la estadounidense de 41 años”.

