“Sentía que me moría sin la droga”: Julio César Chávez. Luego de once años de superar su adicción a las drogas, el mítico boxeador mexicano, Julio César Chávez, compartió los momentos complicados por los cuales atravesó a causa de su vició. El pugilista se dijo agradecido de haber salido de las ‘garras de los estupefacientes’ y aseguró que le ha ido mejor que cuando boxeaba.

En charla con Carlos Aguilar para el programa ‘En el Ring’, Julio César Chávez detalló sobre la adicción que le llevó a pasar ‘malos tragos’.

“Llegué sin creer en nada y me valía ‘ruña’ el mundo, solamente pensaba en la drogada y se sentía que si me la quitaban me moría. Perdí dinero, carros, terrenos, casas, pero lo material va y viene”, expuso el multicampeón azteca.

El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, agradeció las muestras de cariño de sus fanáticos que lo impulsaron a dejar las drogas.

“Afortunadamente gracias a mi recuperación, el trabajo me sobra y me ha ido muy bien gracias a Dios, me ha ido mucho mejor que cuando peleaba. Sobre todo, que no he perdido, ni perderé el cariño de la gente”, expresó el pugilista que ganó títulos mundiales en tres diferentes categorías de peso.

JC Chávez apoya a otros boxeadores

Luego de vivir sus capítulos más oscuros de su carrera por culpa de las drogas, Julio César Chávez abrazó la titánica labor de no dejar que otro deportista caiga en las ‘garras de la droga’. A través de la ‘Clínica Baja del Sol’, ubicada en Tijuana y Culiacán, el ‘César del Boxeo’, ayuda a otros para que se alejen de los vicios.

Mediante peleas de exhibición y otras actividades es cómo el histórico pugilista mexicano recauda fondos para que las personas se rehabiliten de manera gratuita.

“Tenemos ciertas personalidades en clínica ‘Baja del Sol’ que no puedo dar nombres, pero son grandes personalidades. A mí se me hace feo decirles que no, entonces es por ello que recaudamos fondos para solventar, porque no es tan fácil; ahí comen, desayunan, cenan y tenemos que pagar psicólogos, consultores, médicos, es una infinidad de gente la que trabaja ahí y resulta bastante costoso, pero a la vez muy contentos por ayudarlos” finalizó Julio César Chávez.

