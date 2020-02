Seleccionadas de Estados Unidos demandan a su Federación. La Selección Femenil de Futbol de Estados Unidos demandó a la Federación Estadunidense de Futbol (USSF, por sus siglas en inglés); por discriminación de género. Las futbolistas piden por concepto de “reparación de daños” 66 millones de dólares.

La querella fue ingresada durante la noche del jueves en la ciudad de Los Ángeles en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Se prevé que el juicio comience el próximo 5 de mayo.

La cantidad que es pretendida por concepto de indemnización es una estimación de lo que las representantes del conjunto nacional dejaron de devengar, intereses incluidos, en los últimos años por esta disparidad económica entre el conjunto varonil y el femenino.

La primera queja de las seleccionadas fue presentada en marzo de 2019, semanas antes de que participaran en la Copa del Mundo Femenil que se disputó Francia y que terminarían por ganar al vencer en la final a los Países Bajos.

Seleccionadas de Estados Unidos demandan a su Federación y piden 66 millones de dólares

Las jugadoras reclaman que no reciben el mismo sueldo que los hombres que son convocados al conjunto nacional de la ‘Barras y las Estrellas. De acuerdo a reportes de la prensa norteamericana; un jugador que es llamado a la selección devenga cinco mil dólares por encuentro. En caso de que el resultado sea un triunfo ese mismo elemento puede ganar hasta 17,625 dólares.

Por su parte, las mujeres obtienen 4,250 dólares por partido y un máximo de 8,500 dólares por cada juego ganado.

Según una investigación de Grant Wahl, periodista estadunidense; el representativo femenil ha generado mayores ingresos que su contraparte varonil desde 2015 para la USSF.

De acuerdo a la USSF; a las seleccionadas nacionales se les paga de forma diferente porque así fue acordado con ellas. Según este organismo, las jugadoras negociaron un contrato distinto al de los hombres.

Asimismo, la USSF detalla que a las mujeres se les paga un salario anual garantizado, seguro dental, seguro por embarazo. Además, tienen derecho a licencia por maternidad.

“Su preferencia fue un contrato que proporciona beneficios adicionales significativos que la selección masculina no tiene, incluidos salarios anuales garantizados, seguro médico y dental; asistencia pagada para el cuidado de hijos, embarazo pagado y baja maternal. Indemnización por despido, continuación del salario durante periodos de lesiones, acceso a un plan de jubilación, múltiples bonificaciones y más”, declaró la USSF.

