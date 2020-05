Selección Mexicana podría no jugar de nuevo en 2020. Debido a la pandemia de COVID-19, la Selección Mexicana no ha tenido actividad en todo el 2020 y no se vislumbra cuán podría regresar a la actividad. Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), aseguró que el Tricolor dependerá del nuevo calendario FIFA y de la Liga Mx para concretar algún partido amistoso.

“Dependemos de un calendario establecido por la FIFA, además de lo que haga la Liga MX con su calendario interno. En ese sentido, tenemos la incertidumbre de lo que pasará con las fechas FIFA. Estaremos muy al pendiente del presidente, Enrique Bonilla, en cuanto al nuevo calendario de Liga. Mientras ellos no definan, a nivel selección nacional estaremos a la expectativa de lo que podemos hacer”, declaró en entrevista con ‘Marca Claro’.

El mandamás del balompié mexicano señaló que difícilmente Gerardo Martino, director técnico de México, podrá contar con jugadores que militen en clubes de Europa, debido a la falta de fechas FIFA, sin embargo, no descartó que la Liga Mx aporte elementos para los microciclos que realiza el argentino en la Ciudad de México.

“Traer a jugadores de Europa no va a ser sencillo a menos de que la FIFA abra ventanas restablecidas, lo que sí se va a poder si así lo permiten los clubes, es poder tener alguna concentración con jugadores que militen en clubes de la Liga MX”, agregó de Luisa.

La Selección Mexicana no disputa un partido desde noviembre de 2019, cuando venció a su similar de Bahamas en la Liga de Naciones de la Concacaf. Ante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, la FMF canceló un par de partidos amistosos en marzo y otros dos en mayo. Además, quedó suspendido su participación en la Liga de Naciones de Concacaf del mes de junio.

