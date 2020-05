Selección Mexicana no jugaría sin público en Estados Unidos

Selección Mexicana no jugaría sin público en Estados UnidosSelección Mexicana no jugaría sin público en Estados Unidos. Pese a que desde hace años, la Selección Mexicana encontró un mercado muy redituable en Estados Unidos, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está dispuesta a no llevar juegos del Tri a ese país por lo que resta de 2020 si no se permite el ingreso de aficionados a los estadios.

Yon de Luisa, presidente de la FMF, habló sobre el contrato que se tiene firmado con la empresa SUM, la cual se encarga de organizar los partidos de México en territorio estadunidense, y rechazó que se puedan disputar cotejos en campos vacíos.

“Los partidos con SUM son un buen ejemplo, de que difícilmente los veremos este año, si los Estados Unidos no permiten el acceso a las personas. Un partido organizado por SUM, sin gente en las gradas, no lo vamos a ver”, expresó de Luisa en plática con ESPN.

Asimismo, el mandamás del futbol mexicano descartó que el vínculo contractual que tiene con SUM esté en riesgo debido a la contingencia sanitaria; e indicó que se trabajan en diferentes escenarios para 2020 y los próximos años.

“No hay reestructuración al contrato con SUM, es un contrato muy redactado y prevé las diferentes cosas, más allá del contrato, la relación con nuestro socio es extraordinaria; y, en las ocho o nueve semanas pasadas, hemos tenido reuniones, planeando escenarios para el 2020 y hasta para el 2021 y el 2022, para poder tratar de cumplir con todos nuestros compromisos, de las dos partes”, añadió.

Ante la pandemia de COVID-19, la Selección Mexicana tuvo que cancelar un par de juegos amistosos a disputarse en Estados Unidos, durante el mes de marzo, ante sus similares de Grecia y República Checa. Además, canceló la gira de mayo que haría en territorio norteamericano, por la crisis sanitaria.

