Seis clubes de la Premier League no desean jugar en campo neutral. La Premier League trabaja en el plan para la reanudación de su temporada, suspendida desde hace casi dos meses por la pandemia de COVID-19, la cual se podría dar en canchas neutrales. Sin embargo, esta medida no habría caído bien con los últimos seis lugares de la tabla, quienes no estarían de acuerdo en disputar sus juegos como local fuera de su estadio.

La #PremierLeague ha desarrollado un plan para reanudar la temporada: jugar sin público, a puertas cerradas, pero en un selecto grupo de estadios neutrales; Solo 3 clubes se oponen al reinicio de la misma: Aston Villa FC, Brighton Hove Albion FC y Watford FC. pic.twitter.com/PZCTnfRvHT — Parley Venezuela (@ParleyVenezuela) May 9, 2020

De acuerdo al diario ‘The Telegraph’, Brighton Hove & Albion, West Ham United, Watford, Bournemouth, Aston Villa y Norwich no apoyaría la idea de salir de casa para retomar las actividades del torneo. Asimismo, este periódico informó que hay otros dos clubes de la parte superior de la clasificación que también se negarían a votar a favor de esta posibilidad.

Watford no quiere estadios neutrales para completar la Premier League https://t.co/0JDqgrOO5A — EL Mandiokero 🔊 (@eImandiokero) May 10, 2020

Hasta el momento, se ha manejado la posibilidad de disputar las nueves jornadas restantes en los estadios de Manchester United, Aston Villa, Arsenal, Southampton; Manchester City, Leicester City, West Ham United, Brighton Hove & Albion y en el mítico campo de Wembley.

Seis clubes de la Premier League no desean jugar en campo neutral y podrían impedir la reanudación del torneo

Además, los conjuntos que no apoyaría jugar en territorio neutral buscarían impulsar un anteproyecto para que la Premier League suspende el descenso para la temporada 2019-2020, lo cual permitiría que mantuviera la categoría, pese al lugar que hayan ocupado a lo largo del año.

La Premier League va a advertir a los seis equipos que no quieren reanudar la temporada en estadios neutrales que esa decisión podría no solo costarles el descenso sino también otras consecuencias más a largo plazo. Es decir, estadios neutrales sí o sí. https://t.co/ZEf6mIO70f — fútbol BRITÁNICO ™ (@FutbolBritanico) May 8, 2020

La Premier League necesita el voto de al menos 14 de los 20 equipos que la conforman para echar andar su plan de reanudación. Se espera que este lunes, los directivos sostengan una reunión a distancia para discutir los avances y posiblemente realizar los sufragios en tornos a la vuelta del futbol en Inglaterra.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.