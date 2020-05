Secretaría de Salud descarta que pueda cancelar el Clausura 2020. La Liga Mx canceló su junta de este miércoles, en donde iba a definir el futuro del Clausura 2020, debido a que apenas se iba a reunir con la Secretaría de Salud para conocer el estado de la pandemia de COVID-19 y el impacto que tendría en la continuación del torneo. Sin embargo, esta dependencia niega que pueda tomar la decisión a nombre de los directivos del balompié mexicano.

Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, aseguró que el Gobierno Federal no ha recomendado cancelar el Clausura 2020, ya que eso depende completamente de la Liga MX. #EXPRESO #SomosTodoshttps://t.co/zCBSyvfj7N — EXPRESO (@Expresoweb) May 20, 2020

Ricardo Cortés, director general de la promoción de la salud, aseguró que la cancelación del campeonato será algo que deberán resolver los dirigentes de la Liga Mx y rechazó que las autoridades sanitarias puedan sugerir esto.

#LaOctavaSports | Hemos estado en contacto con la Liga MX y con la Liga Mexicana de Beisbol, para tomar la decisión de cuándo los jugadores pueden regresar a entrenar: Ricardo Cortés (@RicardoDGPS) 📌 Facebook ▶️ https://t.co/LXyq7Yryyp

📌 YouTube ▶️ https://t.co/nuABYoVY67 pic.twitter.com/y4miPhJKJa — LA OCTAVA (@laoctavadigital) May 20, 2020

“Sobre la cancelación de un torneo y volver a la actividad en mejores o más óptimas condiciones no es una sugerencia o no ha sido una sugerencia de la autoridad sanitaria, me parece más que es una decisión que debe de tomar la propia liga y FMF…es una decisión de los equipos, de la Liga Mx”, declaró Cortés Alcalá en entrevista con la ‘Octava Sports’.

Secretaría de Salud descarta que pueda cancelar el Clausura 2020 y señala que esta decisión la debe tomar la Liga Mx

Sobre el protocolo de seguridad que implementarían las Chivas en caso de que el Clausura 2020 se reanude, el titular de la dirección de la promoción de la salud dijo desconocer la existencia de este plan, pero se mostró contento de que exista.

Ricardo Cortés Alcalá, Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, comentó que la decisión de cancelar el Clausura 2020 es responsabilidad de la Liga MX y no depende de las recomendaciones de la Secretaría de Salud.#LigaBBVAMX pic.twitter.com/LjIUuEY3VD — Fut-World (@FutWorld_Mx) May 21, 2020

“No hemos revisado el plan del deportivo Guadalajara con Enrique Bonilla, es fantástico que lo tengan. La verdad es que la autoridad sanitaria no tiene por qué saber todo, la dinámica de la liga quien más la conoce son los directivos y ahora que platique con Enrique le voy a preguntar por el plan de Chivas, que seguramente está consensuado con su autoridad sanitaria, que es el estado de Jalisco”, concluyó.

Ricardo Cortés, dijo que si algún jugador adquiere el COVID-19, su club deberá ser puesto en cuarentena por dos semanas…https://t.co/R1fsDP4xQE — Futbol Picante (@futpicante) May 20, 2020

Se espera que en los próximos días, los directivos de la Liga Mx sometan a votación el futuro del Clausura 2020. Según algunos reportes, Santos, Atlas, Querétaro, Tijuana, Pachuca y León estarían a favor de dar por culminado el campeonato. Mientras que Chivas, Tigres, Pumas y Bravos de Juárez buscarían que el torneo se reanude.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.