Federico Viñas critica el Torneo de Verano de la Liga Mx. El día de ayer se filtró en la prensa deportiva que la Liga Mx planea realizar un torneo de pretemporada en los primeros días de julio. Este certamen de preparación tendría como sedes a Guadalajara, Jalisco y a la Ciudad de México y albergaría a ocho clubes, repartidos equitativamente en ambas locaciones.

Los uruguayos🇺🇾 Federico Viñas junto a Sebastián Cáceres, reportan para arrancar el entrenamiento con el segundo grupo en el Club América🦅 @telediario @mmdeportesmx pic.twitter.com/oFRygsVb2O — Jorge Lara Paredes (@JorgeLaraP) June 15, 2020

Sin embargo, esta idea no cayó nada bien Federico Viñas, delantero de América. El uruguayo expresó que no está de acuerdo con la realización de este certamen, debido a que los jugadores apenas comienzan sus trabajos físicos, tras un par de meses de inactividad por la pandemia de COVID-19, por lo que no estarían a tono para la fecha estipulada como arranque del evento.

@federicovinas98 📝 FIRMADO 🗓️ Contrato hasta 2024

💵 Valor 1.73 MDD

🏟️ 18 partidos

⚽ 8 Goles

🅰️ 1 Asistencia "El mejor 24 de la historia americanista" Property of @ClubAmerica Federico Sebastián Viñas Barboza 🇺🇾#SOMOSAMÉRICA 🦅 pic.twitter.com/Ele5Hb2Ydj — Kristhian García ® (@kristhian_gm9) June 13, 2020

“Yo creo que no es la mejor forma de regresar porque nosotros apenas recién estamos arrancando, y para el 4 de julio, el físico apenas vas recuperándose después de la pandemia, se arriesga el físico y yo no lo veo bueno, apenas estamos tratando de sacar nuestra mejor versión”, declaró Viñas.

Federico Viñas critica el Torneo de Verano de la Liga Mx y asegura que los jugadores se arriesgarán a lesiones

De acuerdo a John Sutcliffe, periodista de ESPN, el certamen llevará el nombre de ‘Torneo de Verano’ y contará con la presencia de Chivas, Atlas, Necaxa y Mazatlán o Puebla, conjuntos que jugarían en el estadio Akron en Guadalajara. En la capital del país, Pumas, América, Toluca y Cruz Azul tendrían sus cotejos.

“Por ahora no pienso en Europa, yo pienso que America no tiene nada que envidiar a ningún club europeo”: Fede Viñas @ESPNmx pic.twitter.com/CTQovfX23U — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) June 19, 2020

El formato sería de eliminación directa y los partidos serían transmitidos por Tv Azteca y Televisa. El torneo arrancaría en los primeros días de julio y culminaría una semana antes del inicio del Apertura 2020, programado para el 24 de julio.

Síguenos en Twitter @ElDictamen