Sebastián Vázquez encabeza la Gira de Golf en Veracruz

El mexicano Sebastián Vázquez encabeza la etapa 10 de la temporada 2021-22 de la Gira de Golf Profesional que tiene verificativo en La Villa Rica Club de Golf and Sports Center de Veracruz

Está de regreso. El capitalino Sebastián Vázquez con un acumulado de 134 golpes, 10 bajo par, es líder único de la etapa 10 de la temporada de la Gira de Golf Profesional fecha que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos y que se juega en La Villa Rica Club de Golf and Sports Center campo par 72, de 6 mil 806 yardas.

Un segundo recorrido de 65 golpes el cual incluyó birdies en sus últimos tres hoyos, le dio al ex campeón del Abierto Mexicano de Golf la oportunidad de buscar mañana en el puerto jarocho su sexta victoria en la Gira de Golf Profesional, único circuito de paga en nuestro país.

“Estoy muy contento, le pegué muy bien, empecé con águila en el hoyo uno lo cual siempre ayuda”, dijo Sebastián Vázquez. “Hice birdie en el dos, situación que me dio mucha confianza. Hice un par de bogeys, sin embargo me mantuve muy bien, muy tranquilo, estuve muy seguro de lo que estaba haciendo”, agregó el ex integrante del Korn Ferry Tour.

“Me voy muy contento con esta ronda, creo que es la más baja que he tenido desde que regresé a jugar golf, así que me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Con el hecho de estar en competencia para el último día me siento muy a gusto, sé que estoy jugando muy bien, el tema de la presión creo que ya lo superé, me siento otra vez más cómodo”, agregó el capitalino Vázquez quien se mantuvo alejado de la competencia debido a que tuvo que atender temas personales.

En el segundo sitio con score de 136 impactos, ocho bajo par, se ubicaron el guatemalteco José Rolz y el mexicano Alejandro Villasana. “Estoy muy contento, jugué con “Sebas” (Sebastián Vázquez) a quien tenía un buen rato sin ver, sentí bonito ya que desde niños nos tocaba jugar juntos. Me gusta mucho La Villa Rica, estoy metiendo muchos putts. Mañana no me queda más que salir a disputar tranquilo la última ronda”, comentó José Rolz.

Mejor amateur

Después de dos rondas, el mexicano Emilio Chahin es el mejor amateur de la competencia al sumar 141 impactos, tres menos, actuación que le vale para empatar la décima posición junto con el ex integrante del PGA Tour José de Jesús “Camarón” Rodríguez y el mexicano Ángel Romero.

ProAm

El equipo ganador del ProAm con marcador de 130 golpes, fue el liderado por el profesional José Rolz de Guatemala y los aficionados Enrique Hinojosa, Francisco Gutiérrez y Guillermo Herrera.

La segunda posición con 131 impactos, correspondió a las amateurs Carmen de Velasco, Yamila Beyruth y Tessy Zavala y el profesional Carlos Treviño. Finalmente el tercer puesto (133 golpes) fue para el profesional Sebastián Vázquez y los aficionados Jaime Ysita, Alfonso y Bernardo Pasquel.

Acción Social

En esta ocasión, integrantes y directivos de la Gira de Golf Profesional acudieron al Santuario/Refugio Earth Mission donde hicieron la donación para todo un mes de alimento especializado para animales que ahí habitan.

La misión del Santuario/Refugio Earth Mission, es fomentar el cuidado de las especies y el medio ambiente, además de concientizar sobre el tratamiento (las acciones preventivas y correctivas) hacia las especies amenazadas por la gentrificación e invasión de su hábitat natural.

“Estamos aquí donando alimento por un mes para las especies de animales que aquí viven, se trata de cuidar el ambiente, quiero agradecer a todos los jugadores por venir y en especial a Sergio Armando González Ramírez director del santuario”, dijo Alejandro Quiroz Director General de la Gira de Golf Profesional.

Campeones Temporada 2021

1 Tres Vidas José de Jesús Rodríguez (Mex) 206, -10

2 Puebla José Toledo (Gua) 204, -12*

3 Las Misiones José Toledo (Gua) 200, -16

4 Amanali José de Jesús Rodríguez (Mex) 193, -23

5 San Miguel José Toledo (Gua) 196, -14

6 Campestre León Manuel Torres (Ven) 200, -16*

7 La Villa Rica Aarón Terrazas (Méx) 200, -16

8 El Campanario Gonzalo Rubio (Méx) 206, -10

9 Puebla Isidro Benítez (Méx) 202, -14

*Desempate-

