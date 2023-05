Sebastián Vázquez encabeza el Altozano Open.

En la octava etapa de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) y quinta avalada por el Official World Golf Ranking (OWGR).

Sebastián Vázquez es líder único del Altozano Open, octava fecha de la temporada 2022-23 de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM) que reparte una bolsa de un millón 600 mil pesos y que tiene verificativo en el Club Altozano Morelia.

Sebastián Vázquez, mejor exponente mexicano en la pasada edición del Mexico Open at Vidanta del PGA Tour, firmó una segunda tarjeta de 67 golpes, para un acumulado de 135, nueve bajo par, uno de ventaja con respecto al también representante nacional Juan Carlos Serrano.

“Me sentí muy bien, muy sólido desde el tee, de igual forma le pegué muy bien a los fierros, me mantuve tranquilo, creo que le estoy pegando muy bien, me siento muy relajado, confiado en lo que estoy haciendo, ya van varios meses que he estado jugando muy bien, estoy contento de tener la oportunidad de ganar mañana”, dijo Vázquez.

Por su parte Juan Carlos Serrano buscará mañana su segunda victoria en la GGPM. “En general me sentí muy tranquilo, no le di tan bien hoy a la bola como lo hice ayer, pero pues esa tranquilidad me ayudó a darme oportunidades para cerrar la ronda con tres birdies”, aseveró Serrano.

Empatados en la tercera posición con marcador de 140 impactos, menos cuatro, se ubicaron el guatemalteco José Rolz, líder del primer día y el mexicano Óscar Serna ex integrante del European Tour. “Le he venido pegando muy bien a la bola, he practicado mucho y aunque la ventaja con los primeros lugares es considerable, espero tener un buen cierre de torneo”, afirmó Serna.

Por primera ocasión en la historia de la Gira de Golf Profesional Mexicana (GGPM), el Club Altozano Morelia de la capital michoacana recibe una etapa del único circuito de paga en nuestro país el cual corresponde al calendario de la DevSeries del PGA Tour Latinoamérica y reparte puntos del Official World Golf Ranking (OWGR).

Del field de 66 jugadores destaca la presencia de José de Jesús “Camarón” Rodríguez, integrante del Korn Ferry Tour quien se encuentra en la quinta plaza con 141 golpes, tres bajo par.

También están presentes jugadores como los mexicanos Rodolfo Cazaubón, Armando Favela, Raúl Pereda, Aarón Terrazas, Roberto Lebrija, así como los estadounidenses Josh Radcliff, Tristan Rohrbaugh y el francés Baptiste Janel.

