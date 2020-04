Sebastián Sosa desea regresar a Peñarol. Después de seis jornadas como el portero titular de Morelia, Sebastián Sosa perdió su puesto a manos del juvenil Luis Malagón. Conocedor de que su etapa con los Monarcas está cerca de llegar a su fin, el guardameta uruguayo dio a conocer su deseo de regresar a su patria y defender una vez más los colores de Peñarol.

El momento de regresar a Peñarol se acerca para Sebastián Sosa 😯👇https://t.co/gus1yjB32f — Futbol Picante (@futpicante) April 24, 2020

“El deseo está siempre, las ganas de volver a jugar en Peñarol, de volver a repetir las cosas que nos pasaron… Ojalá que se pueda dar, pero sí está como objetivo volver a jugar y vestir la camiseta de Peñarol. Lo anhelo, siento que el momento se acerca y solo Dios sabrá cuándo será”, declaró el arquero en entrevista con “Vamos que vamos” de radio 1010.

Sebastián Sosa desea regresar a Peñarol, club en el que se formó

Sosa aseguró que aún tiene varios años por delante, sin embargo, detalló que no desea llegar a los Carboneros a una edad avanzada, y espera poder brindar lo mejor de sí en caso de que se concrete, en algún punto, su retorno a ese equipo.

🎧 Sebastián Sosa dialogó con #VQV y expresó su deseo de regresar pronto a #Peñarol. Escuchá la nota completa 👉 https://t.co/c5jT787J24 pic.twitter.com/WPSZXFa3vK — #VamosQueVamos (@VQV_1010) April 24, 2020

“Hoy tengo 33 años, pero me siento muy bien. Gracias a Dios no he tenido lesiones, así que tiraré cinco o seis años más, seguramente. No quiero decir que vaya a volver a Peñarol con 40 años, sino que quiero volver en un buen momento, donde mi rendimiento todavía sea bueno, como para poder aportar desde mi lugar”, añadió.

Sebastián Sosa se formó en las categorías inferiores de Peñarol, club en el que ha jugado en dos etapas (2006-2008 y 2009-2011). Tras pasar por varios conjuntos, el charrúa llegó a México para defender la playera de Pachuca y un par de años después fue fichado por Morelia, en donde se convirtió en un referente de esta institución gracias a sus determinantes atajadas.

