Sebastián Jurado tiene la confianza de Lozano.

El veracruzano ingresó al arco del TRI-Sub23 en lugar del lesionado Malagón.

Luis Ángel Malagón sufrió una fuerte lesión y tuvo que dejar el partido para darle lugar a Sebastián Jurado, portero de Cruz Azul. Pero para Jaime Lozano, técnico del Tri Sub-23, es uno de los futbolistas más preparados y listos para demostrar su poderío en el terreno de juego.

“No, no preocupa, si alguien está listo para entrar y hacerlo de la mejor manera es Sebastián. Entre Moreno y él se están esforzado para participar. Es un portero que tiene experiencia, aunque no venía jugando.

“La verdad que estoy tranquilo, Sebastián lo hará de muy buena forma, aunado a esto destacar la estabilidad del grupo. A pesar de que se sufrió una lesión fuerte el equipo se mantuvo concentrado”, aseguró.

“Me parece que es afición del América o del Atlas, no entiendo como abuchean a un jugador de la selección nacional. No es comprensible, pero fue así.

“Quiero agradecer al público que se comportaron, no se escuchó el grito que no queremos que se escuche y me llena de alegría que el público se quede con nosotros y nos aliente. Lo de Macías, en el momento que haga un gol todo mundo estará muy contento con él”, comentó.

Sobre el desempeño del jugador del Rebaño Sagrado, JJ Macías, Jimmy Lozano añadió que al ser uno de los referentes del combinado nacional tendrá más oportunidades para brillar.

Además “yo creo que Macías en Chivas este torneo estaba haciendo muchos goles, obviamente el funcionamiento de Chivas es distinto al de León. Lamentablemente en el Clásico tuvo una molestia y no jugó el primer partido”.

“Hoy tuvo una oportunidad y lo hizo bastante bien, pero él la verdad es admirable su mentalidad y lo profesional qué es, él va a estar bien, nivel tiene, es un delantero muy contundente. A la medida que esté en la cancha seguramente su nivel aumentará y el de sus compañeros”, agregó.

