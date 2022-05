Sebastián Jurado: ‘Lo que he pasado ha tenido un propósito’.

El arquero de Cruz Azul habló en zona mixta tras su gran noche con los Cementeros al atajar dos penales.

Cruz Azul accedió a los Cuartos de Final de la Liguilla luego de que Sebastián Jurado se convirtió en el héroe del partido ante Necaxa al tener cuatro atajadas en el encuentro: dos de ellas en la tanda de penaltis.

Tras la lesión de Jesús Corona, arquero titular de La Máquina, el llamado a cubrir el hueco del campeón olímpico fue el ex de los Tiburones Rojos de Veracruz; sin embargo, en sus primeros partidos lucía dubitativo.

Canelo Álvarez: “Me tocó perder y hay que aceptarlo”

Halcones de Xalapa Femenil no pudo con Fuerza Regia

A pesar de esto, con el paso de los encuentros, fue tomando confianza y ayer por la noche colaboró en la victoria celeste y están a la espera de conocer a su próximo rival tras superar la fase de Repechaje.

En zona mixta, el arquero de Cruz Azul habló de su sentir en el partido ante Necaxa y a lo largo de los encuentros que ha tenido la oportunidad de suplir la baja de ‘Chuy’ Corona.

“No la he pasado muy mal. Creo que son momentos que debes pasar. Todo lo que pasa es para bien, así lo considero. Me ha mantenido maduro, me ha mantenido tranquilo, pero, principalmente, humilde de corazón para aceptar cuando me equivoco.

El arquero, Sebastián Jurado se vistió de héroe al atajar dos disparos de los hidrocálidos, además de varias intervenciones durante el tiempo reglamentario, motivo por el cuál, el DT Juan Reynoso lo destacó.

Sebastián Jurado: ‘Lo que he pasado ha tenido un propósito’.

“La vida acomoda las cosas, pone en lugar que cada quien merece. La había pasado mal Seba (Jurado) hoy creo que fue un reencuentro con su nivel y con la afición”, apuntó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen