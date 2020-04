Sebastián Jurado desea que Cruz Azul gane el título en cancha

Sebastián Jurado desea que Cruz Azul gane el título en la cancha. La Liga Mx determinó suspender de manera indefinida el Clausura 2020 tras el aumento de casos de coronavirus en México. Esto afectó a todos los equipos, quienes habían disputado 10 fechas del certamen, que estaban en ritmo de juego, pero sobre todo a Cruz Azul, que comandaba la tabla general.

#Noticias SEBASTIÁN JURADO QUIERE DAR LA VUELTA CON LA COPA 😱 Mira aquí

⬇️https://t.co/uF0T6a2TOa — Internetv Deportes (@AYMSports) April 7, 2020

Acerca de este infortunado episodio, Sebastián Jurado, portero de la Máquina, señaló que su equipo se había posicionado como el de mejor juego en toda la Liga. “Lógicamente es que si hablamos de justicia, te soy sincero, tengo que ser crítico y objetivo, no solo porque juego en Cruz Azul, considero que Cruz Azul ha sido el mejor equipo del torneo”, declaró el veracruzano en charla con ESPN.

Sebastián Jurado destaca el buen momento por el que está Cruz Azul 🚂 pic.twitter.com/PGvXqbt7n7 — Futbol Picante (@futpicante) April 7, 2020

A pesar de esto, Jurado Roca no se mostró muy entusiasmado con la idea de que los Cementeros sean coronados como campeones del futbol mexicano solo por dominar durante 10 fechas. El ex guardameta de los Tiburones Rojos de Veracruz afirmó que lo idóneo es ganar el título en la cancha.

Sebastián Jurado desea que Cruz Azul gane el título en la cancha, afirma que su equipo ha sido el mejor del Clausura 2020

“No me atrevería a decirte que sí queremos el título, porque al final lo más bonito como jugador es poder levantar la copa dentro del terreno de juego, no he sido campeón, pero no debe de haber sensación como esa”, agregó el portero de Cruz Azul.

Recordando un día que se me cumplió un sueño…⚽️🧤🇲🇽 @adorri25 gracias por todo ídolo!!! #ElarquerodeCristo pic.twitter.com/QISYCi6BaI — Sebastian Jurado Roca (@sebastianj_97) April 6, 2020

Tras el anuncio de que suspendería el torneo por la pandemia de coronavirus, Cruz Azul y América celebraron, a puerta cerrada, el último partido hasta el momento del certamen, el cual fue ganado por la Máquina por marcador de 1-0.

Jesús Corona, un portero de época para @sebastianj_97… Lo confesó con @Leonlec 👏🚂 pic.twitter.com/J0bmv8L8JB — Futbol Picante (@futpicante) April 7, 2020

Los Celestes se ubican en el primer lugar de la tabla con 22 puntos, uno por encima de su más cercano perseguidor, León. Cruz Azul arrastraba previo a la suspensión del Clausura 2020 una racha de seis victorias consecutivas y ocho juegos sin conocer la derrota.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.