Sebastián Córdova sueña con jugar en Europa. Una de las promesas más brillantes de la actualidad en la Liga Mx es Sebastián Córdova. El juvenil jugador de América ha sido ligado a varios clubes de Europa, sin embargo, hasta el momento todo ha quedado en rumores.

Pese a que los medios han reportado que Manchester United tiene en la mira al canterano de las Águilas, el joven de 22 años se muestra cauteloso ante esta información. Empero, dejó en claro que su ilusión es brincar el charco y enrolarse con algún conjunto del viejo continente, de preferencia en Italia, España o Inglaterra.

“Yo creo que son puros rumores, no me ha llegado nada a mí, y pues de equipos que me gustaría ir, me gustaría jugar en Inglaterra, Italia o España. Todo es un proceso y al equipo que venga será el mejor para tener un mejor desarrollo allá”, declaró en una entrevista vía remota con TUDN.

De acuerdo a la prensa nacional, Córdova ha despertado el interés, además de los ‘Red Devils’, de Benfica, Sevilla y Real Betis, este último club ha hecho negocios recientes con América, al adquirir un par de sus jugadores en los más recientes años.

El mediocampista debutó en la primera división con Necaxa en el Apertura 2018. Tras la finalización de su préstamo, el nacido en Aguascalientes retornó con los Azulcremas y poco a poco se ganó un puesto en el once titular de Miguel Herrera, entrenador de las Águilas.

En el Apertura 2019, Sebastián Córdova disputó 19 juegos, incluyendo la liguilla, 16 de ellos los arrancó. En el actual certamen, el jugador de 22 años ha visto acción en 531 minutos.

