Sebastián Córdova revela que estuvo cerca del retiro. Este viernes, Sebastián Córdova cumple 23 años de edad y los celebra convertido en una las jóvenes promesas del futbol mexicano. El mediocampista de América ha sido ligado a varios clubes de Europa, sin embargo, su futuro contrasta con sus inicios, cuando estuvo cerca de retirarse por una fuerte lesión.

“El peor recuerdo que tengo es cuando me dijeron que tal vez tenía que retirarme por una lesión. Tuve una fractura en el pie y podría haber quedado casi inmóvil cuando me operaran. Gracias a dios ya está todo bien”, declaró Córdova sobre lo que pudo ser el final anticipado de su prometedora trayectoria.

Pese a ver logrado superar ese difícil momento de su vida, Sebastián recordó que la ruptura que sufrió en su pie le costó perder el Mundial Sub-20 con México. El canterano de las Águilas afirmó que Santiago Baños, entonces director de selecciones nacionales, lo aconsejó y le pidió que se operara, decisión que lo marginó del Tri.

“Fue sobre el empeine, en el hueso escafoides. Si se me rompía todo, se me caía el arco del pie. Estaba en la 20, iba a ir al Mundial de la Sub 20. Santiago Baños habló conmigo, él estaba de Director de Selecciones Nacionales. Me dijo que era muy riesgoso ir, que mejor me operara, que no me arriesgara, porque tenía un sueño por delante”, añadió en plática con el diario ‘Récord’.

Sebastián Córdova ha despertado el interés de Real Betis y Ajax por su gran desempeño con América. El juvenil futbolista aseguró que su sueño es militar en algún club de Europa, pero aseveró que hasta el momento no ha recibido una oferta para emigrar.

