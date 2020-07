Seattle evita la limpia y vence a Houston. En un duelo de volteretas, Seattle superó 7-6 a Houston y obtuvo su primera victoria de la temporada de Grandes Ligas. Los Marineros lograron un rally de tres carreras en la parte alta del octavo episodio para tomar la ventaja del partido y de esta manera cortaron una racha de 15 derrotas consecutivas ante los Astros.

Seattle tomó rápidamente la delantera del compromiso y armó un ataque con dos outs en la primera entrada. Kyle Lewis llegó a primera base con un infield hit y enseguida anotó con un doblete de Kyle Seager. Evan White puso el marcador 2-0 con un imparable remolcador. En la baja de ese capítulo, Alex Bregman acercó a Houston con un doblete que trajo al home a José Altuve.

Los Marineros ampliaron su delantera en el cuarto inning, con dobletes seguidos de Tim Lopes y Mallex Smith. Shed Long produjo la cuarta rayita para la visita con un batazo de dos esquinas. Abajo por tres anotaciones, los Astros respondieron en ese mismo rollo. Tras llenar sin outs la casa, Yuli Gurriel acercó a su equipo con un sencillo productor de una anotación.

Yusei Kikuchi ponchó a los siguientes dos bateadores y cuando parecía librarse del embrollo admitió un imparable de una carrera de Josh Reddick. Enseguida, Martín Maldonado trajo dos anotaciones más con un incogible al jardín izquierdo, para concretar la voltereta en favor de los locales.

