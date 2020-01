Seattle deja en el camino a Philadelphia. Los Halcones Marinos de Seattle superaron en un apretado duelo a las Águilas de Philadelphia para avanzar a la Ronda Divisional de la Conferencia Nacional. Russell Wilson firmó una gran actuación para comandar a su equipo a un triunfo de 17-9 sobre los campeones de la División Este.

Apenas en el primer cuarto, el mariscal de campo de las Águilas, Carson Wentz, tuvo que dejar el emparrillado tras ser golpeado en la cabeza por el defensivo Jadeveon Clowney. El pasado sufrió una conmoción cerebral y causó baja por el resto del juego.

Josh McCown tomó las riendas de la ofensiva local, empero, no logró guiar a sus compañeros a la zona de la anotación.

Con el juego empatado a tres puntos, en el segundo periodo, Wilson completó tres pases, dos de ellos de más de 26 yardas, y preparó el terreno para Marshawn Lynch, quien anotó el primer touchdown del encuentro en un acarreo de cinco yardas y colocó la pizarra 10-3 en favor de Seattle.

En la segunda mitad, Philadelphia se conformó con un gol de campo al no lograr ingresar a las diagonales desde la yarda cinco. Inmediatamente, los visitantes respondiendo con otra anotación; en esta ocasión, Wilson conectó con el receptor novato D.K. Metcalf, que después de trastabillarse en la yarda 10 del rival, se levantó y cruzó la línea de gol para poner el marcador 17-6.

