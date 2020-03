Sean Payton informa que padece coronavirus. El entrenador de los Santos de Nueva Orleans, Sean Payton, confirmó en entrevista con ESPN que fue diagnosticado con COVID-19 y se convirtió en el primer integrante de la NFL que es atacado por esta enfermedad.

Appreciate the well wishes. I'm feeling better and fortunate to not have any of the respiratory symptoms. 4 more days at home.#BEATCovid pic.twitter.com/vvjbnqoeZx — Sean Payton (@SeanPayton) March 19, 2020

De acuerdo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network, el head coach de los Santos se encuentra aquejado por el coronavirus desde hace ocho días y aún le restan cinco días más de cuarentena. Payton asistió a una carrera de caballos en Oaklawn Park en el estado de Arkansas el sábado pasado cuando comenzó a experimentar los síntomas.

La mente maestra de la ofensiva de Nueva Orleans escribió un mensaje de texto al reportero de NFL Network, Steve Wyche, y mencionó: “estoy bien, considerando (la enfermedad). Los síntomas comenzaron la tarde del domingo. Me sometí a pruebas el lunes. Los resultados fueron entregados hoy (jueves). Afortunadamente, no tengo problemas respiratorios. No fiebre alta”, comentó.

Sean Payton afirmó en entrevista con ESPN que decidió dar a conocer su estado de salud porque desea que las personas escuchen las recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, acerca del comportamiento responsable durante la pandemia por coronavirus.

“Esto no es solo de distanciamiento social. Es encerrarte durante una o dos semanas. Si la gente entiende la curva, y entiende el bache, fácilmente podemos trabajar juntos como país para reducirlo. Toma un minuto entender lo que dicen los expertos. No es complicado hacer lo que nos piden que hagamos”, declaró Payton.

Debido a la propagación del COVID-19, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, ordenó a los equipos que retrasen el comienzo de sus programas de pretemporada. Asimismo, anunció que todos los eventos públicos del Draft 2020, el cual se realizaría en Las Vegas, Nevada, fueron cancelados y prohibió que las franquicias realizarían visitas previas al draft con los prospectos.

