¿Se retira de la F1? Vettel habla sobre su futuro: “Podría decir adiós”. Sebastian Vettel, quien no tiene equipo para el 2021 tras finalizar su contrato con Ferrari, aseguró que su deseo no es permanecer en la Fórmula solo para ‘hacer más dinero’.

En entrevista con Sky Sports, el cuatro veces campeón de la F1 habló sobre su futuro. El alemán confesó que redescubrió su ‘amor por competir’ y dejó abierta la puerta de una posible salida del ‘Gran Circo’.

“Es emocionante, para ser sincero. Emocionante en el sentido de si una puerta se cierra, creo que otra se abrirá. Lo que sea que sea esa puerta, no lo sé todavía, es la respuesta sincera. Podría ser, no sé, quedarme en la Fórmula 1. Podría ser correr otra cosa. Podría ser decir adiós por un tiempo determinado, o para siempre”, explicó Vettel de 33 años quien aseguró que la edad no es problema “Tengo muchos años por delante”.

En los últimos seis años, Vettel ha estado a la sombra de Mercedes, equipo que ha dominado a placer las pistas de la ‘Gran Carpa’. De las últimas 32 participaciones en la F1, ‘Seb’ solo ha podido subir a lo más alto del podio en una ocasión: GP de Singapur en 2019.

“En este período he descubierto que amo competir. Me encanta ganar. Obviamente habría esperado que hubiera más carreras ganadas, pero aun así no es tan malo”, dijo sobre sus 53 triunfos que lo tienen como el tercero más ganador en la historia.

“Así que por eso estoy aquí. No estoy aquí sólo para participar, no estoy aquí para ‘ser un piloto de Fórmula 1’, no estoy aquí para hacer dinero. He estado en una posición muy afortunada y debería estar bien a menos que me equivoque por completo. Pero estoy aquí para lograr algo. Veré si eso está en las cartas o no. Eso impulsará mi decisión”, explicó el multicampeón de la F1.