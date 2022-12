Se realizó con éxito The Ride Boca.

Javier Tello/El Dictamen.

Con mucho éxito se realizó este sábado 3 de diciembre por la tarde y noche en la explanada de la Plaza de los Valores en el municipio de Boca del Río, el evento de ciclismo estacionario denominado The Ride Boca.

El evento inició por la tarde con una clase impartida por instructores egresados de la escuela Indoor Cycling Trainning System, posteriormente se llevó a cabo la clase a cargo del equipo Keiser Ind Bike, marca internacional, quienes asistieron de fuera de la ciudad para intervenir en el evento.

Belem Guerrero con Manuel López Mondragón.

Y como cierre ya por la noche se realizó la clase a cargo del máster trainer Adolfo Uscanga, quien es precursor del ciclismo estacionario en Veracruz y que participó con el equipo MT Indoor Cycling.

La organizadora del evento y máster trainer de Indoor Cycling Training System Ofelia García Camporredondo, señaló que en un inicio temieron que el clima por amenaza de lluvia afectara el evento, pero que afortunadamente para todos ellos, el clima mejoró y llevaron el evento con gran éxito.

Destacó la presencia en The Ride Boca de la medallista olímpica en Atenas 2004 en ciclismo de pista Belem Guerrero, de quien anunció además que se une como instructora a esta escuela de capacitación en ciclismo estacionario a la cual ella pertenece.

Sobre la participación de la medallista olímpica en The Ride Boca, García Camporredondo comentó, “Es un lujo tener aquí a Belem Guerrero con nosotros, porque pues no es de todos los días, es la única medalla que tenemos en ciclismo en Atenas y no ha vuelto a suceder ahorita otra medalla, ella vino aquí a Veracruz para apoyar a esta marca y estamos aquí para donar mastografías también”, declaró.

Por su parte acerca de este evento con causa Belém Guerrero apuntó, “ Agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan invitado para esta causa que es tan importante, y que puedo motivar o hacer algo para que sigamos haciendo una actividad deportiva, con gusto, me siento muy halagada de estar aquí en Veracruz, me siento en casa y me siento muy contenta porque realmente este evento les está quedando muy bien, y creo que eso es muy importante, y que lleven esa causa es lo mejor que pueden hacer”, señaló.

Cerca ya del cierre se hizo entrega de reconocimientos a personalidades destacadas del deporte como la misma Belén Guerrero, al máster trainer Adolfo Uscanga, e incluso un reconocimiento post mortem a la nadadora Ana Graham, a la vez que se realizó la entrega de las mastografías, las cuales fueron recibidas por la presidenta del Grupo RETO Veracruz Georgina Cano Ayuso.

Finalmente Ofelia García informó que esta es la primera edición de The Ride Boca, pero que van por más dijo, ya que el evento lo continuarán realizando los próximos años también.

