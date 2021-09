Se realiza la fecha 19 de la Liga de Softbol de Playa de Vacas. Con gran ritmo finalizó la jornada 19 de la Liga de Softbol de Playa de Vacas, teniendo de líder al equipo de Compadres y Amigos. La jornada inició en el campo de Playa de Vacas con el encuentro de los Panzers, que se llevó el triunfo ante la novena de los Súper Médicos con una pizarra final 11-7.

Otros de los duelos que se llevó a cabo fue el de los Dragones ante los líderes de la liga, los Compadres y Amigos. Los Dragones sorprendieron a propios y extraños y vencieron a los Compadres y Amigos por 11-4. En los campos de La Joya se llevó a cabo el duelo donde la novena Súper Pollos se llevó la victoria por pizarra de 13-10 ante el equipo de los Bankeros.

Se realiza la fecha 19 de la Liga de Softbol de Playa de Vacas; Compadres y Amigos siguen en la cima de la tabla

Foto por Carlos López / El Dictamen

Después de 19 jornadas la Liga de Softbol de Playa de Vacas, en la primera posición está Compadres y Amigos. El segundo lugar lo ocupan los Súper Médicos, quienes son seguidos por Súper Pollos en la tercera posición. En la cuarta posición están los Panzers, en el quinto lugar Bankeros y en el sexto lugar están los Dragones.

La próxima jornada se realizará el domingo 5 de septiembre a las 9:00 horas, en el campo de Playa de, con los duelos entre Vacas Bankeros vs Compadres y Amigos. Terminando el encuentro se realizará el duelo de Panzers vs Súper Pollos. Por otra parte, a las 10:00 horas en el campo La Joya, se llevará el juego de Dragones vs Súper Médicos.

Nota por Carlos López / El Dictamen

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen