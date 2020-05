Se pierde el reestreno de la Bundesliga por cuidar sus dientes. 66 días. El lapso entre el último juego oficial de la Bundesliga hasta el día de mañana cuando se reanude la actividad. Ese tiempo de espera será aún más largo para Heiko Herrlich, técnico del Augsburgo.

El estratega alemán violó las normas sanitarias dictadas por la Liga Alemana de Futbol al abandonar su hotel de concentración. El propio Heiko aceptó que salió del recinto en busca de productos para su higiene personal: una pasta de dientes y una crema hidratante.

“Cometí un error al salir del hotel, a pesar de hacerlo con todas las medidas de precaución. No podía hacerlo, no fui un buen ejemplo para los demás. Por eso no estaré en la banca durante el encuentro”, dijo en conferencia de prensa Heiko.

El relato de la fechoría

En entrevista vía telefónica, Heiko relató como fue que rompió las normas sanitarias.

“Estamos en un hotel en cuarentena y no debemos abandonarlo, pero hay situaciones que lo requieren”, dijo y abundó. “Por ejemplo, a mí se me había acabado la pasta de dientes y la crema de manos. Así es que fui en chándal a un supermercado próximo cuyo nombre no voy a mencionar, y tuve que volver al hotel cuando reparé en que me había olvidado la mascarilla. Cuando llegué al supermercado la cajera me dijo que no podía entrar sin carro”, añadió.

Augsburg coach Heiko Herrlich will miss the restart of the Bundesliga on Saturday after breaking quarantine rules by leaving the team hotel to buy toothpaste 😳 pic.twitter.com/iSTC5iBhcL — B/R Football (@brfootball) May 15, 2020

“Para desenganchar el carro necesitaba una moneda de un euro pero yo solo tenía un billete de 20. La cajera me lo cambió. Fui a por el carro, me distraje pensando en el partido contra el Wolfsburgo, y me olvidé del carro. Regresé, cogí el carro, compré la pasta de dientes y la crema, y estaba muy contento de llevar al menos una mascarilla porque eso me dio la esperanza de que no me reconocerían. Seguro que habrían pensado: ‘¿Qué clase de entrenador hemos fichado?”, acotó el timonel alemán.

Debido a la epidemia de COVId-19, Heiko no ha podido dirigir oficialmente al Augsburgo, cargo al que llegó hace aproximadamente dos meses.

“Toda esta situación es muy absurda”, dijo, durante la teleconferencia. “Yo puedo dar un ejemplo. Llevo 67 días como entrenador del Augsburgo y todavía no he podido estrechar la mano a mis jugadores”.

En lo que va de 2020, el Augsburgo solo ha podido ganar un partido y arrastra cuatro derrotas en sus últimos cinco cotejos. Será indispensable para el equipo dirigido por Heiko que ante Wolfsburgo consigan los tres puntos que le permitan salir de los últimos puestos de la general.

Tras 25 jornadas, Augsburgo marcha en el peldaño 14 de la clasificación gracias a sus 27 unidades. Se encuentra únicamente cinco puntos por encima del Düsseldolf, equipo que jugaría la promoción con las escuadras de la Bundesliga 2.

