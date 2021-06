Se jugó la jornada 10 de la Liga Amateur de Futbol Veracruz.

Grandes encuentros se dieron dentro de la jornada 10 del torneo de apertura de la Liga Amateur de Futbol Veracruz (LAFV), celebrada este fin de semana pasado.

Algunos abultados resultados dejan ver el poderío de equipos que mantienen con firmeza su estancia dentro de los primeros ocho lugares de la tabla de posiciones.

Aun cuando a decir del presidente de la liga José Alfredo Méndez Cazarín, el ascenso y descenso entre estos primeros lugares se mueve constantemente.

Reflejando dijo, el nivel de competencia del torneo y haciendo que semana a semana los equipos den todo de sí para buscar calificar de la mejor manera.

De esta forma los 8 primeros lugares en la tabla cerrando la décima jornada quedan así, en el primer sitio el invicto CPV con 30 puntos.

Le siguen Amigos Tax Dos Lomas con 26, Solumex Buenavista con 23, Ortiz Rubio con 21, Remes RC con 19.

Deportivo Unión con 18, Cedral con 16 y Volcanes también con 16 puntos.

Mientras en la tabla de goleo los 3 primeros lugares los ocupan esta semana, en la primera posición Omar Jair Cruz Landa de Solumex Buenavista con 21 goles anotados.

En segundo lugar Juan Esteban Alonso Chávez de Solumex Buenavista con 20 tantos, y en tercero Antón Iván Enciso de Ñorri Sección 141 con 12 anotaciones.

Los resultados de esta jornada 10 fueron los siguientes:

Aries FC cae 2-0 ante Amigos Tax Dos Lomas, Atlético Río Medio empata 3-3 con CDI, Ortiz Rubio derrota 5-0 a Ñorri Sección 141.

Galácticos sucumbe 8-2 ante CPV, Real Same FC pierde 1-0 ante Mixtequilla, Diablos de Mamakas derrota 6-0 a Atlético la Tuna.

Cedral empata 0-0 ante Solumex Buenavista, Deportivo Unión gana 5-1 a Remes RC y Chivas cae 5-1 ante Volcanes.

Mientras tanto la actividad para la jornada 11 del domingo 6 de junio será de la siguiente manera:

Campo JR 8:00 horas Remes RC vs Cedral, 10:00 horas Real Same FC vs Amigos Tax Dos Lomas.

En el Campo Unidad Deportiva SNTSS 8:00 horas Volcanes vs Atlético Río Medio.

Además, en el Campo Bertha 3 a las 8:00 horas Ñorri Sección 141 vs Chivas, 10:00 horas Galácticos vs Mixtequilla, 12:00 horas Ortiz Rubio vs Aries FC.

Finalmente en el Campo La Quinta 8:00 horas CDI vs Atlético La Tuna. 10:00 horas Diablos de Mamakas vs Deportivo Unión y 12:00horas Solumex Buenavista vs CPV.

