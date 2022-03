Se juega la fecha 12 de la Liga Roberto Oropeza.

Desde el jueves y hasta el domingo, la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Roberto Oropeza puso en marcha la jornada 12 del Campeonato 2021-22 “Aurelio Castillo Jácome” con más de cincuenta encuentros distribuidos en las diferentes canchas de la zona metropolitana.

Este jueves abrió a actividad el partido entre CEFOR Pachuca Veracruz y Escuela Chivas Veracruz en el campo 2 del Complejo Deportivo La Primavera; mientras que este viernes entre el Centenario y El Dorado se reparten la acción en las categorías Infantil “BB”, Biberón, Infantil “A” e Infantil “B”.

No obstante el grueso de la actividad está programada para este sábado tanto en el campo de Cándido Duarte como en el Complejo Deportivo La Primavera, incluso domingo y hasta el miércoles 30 de marzo con partido entre CD Atlético Veracruz vs CENTA FC a las 18.30 en la categoría Juvenil “C”.

Informa la liga que hay doble actividad este fin de semana para equipos como Club Deportivo La Pandilla en la Infantil “B”, Charales en la Infantil “A” y CENTA en la Juvenil “C”.

Este sábado en el campo de 1 “A” de La Primavera hay una triple cartelera de la Infantil “B” desde las 8.30 horas entre Club Deportivo La Pandilla vs Escualos Kids; a las 11.15 horas Chelsea Veracruz vs Barcelona. En este mismo campo a las 12.30 horas, Gallos Pro Veracruz Real Jr. Veracruz en la juvenil “A”.

En el campo Cándido Duarte 2, Tiburones Vista Mar se mide en la Juvenil “B” a 9 horas con su equipo “A” a Barcelona, mientras que a las 10.40 horas con su equipo “A” vs Bulldogs Trigal.

En el campo 7 de La Primavera, este mismo sábado, juegos de la Infantil “A”, a las 8.30 horas Real Jr. Veracruz vs CEFOR Pachuca Veracruz; a las 11.30 horas, Charales vs AFP Atlético; y a las 14.00 horas, Gallos PRO Veracruz vs Tiburones Vista Mar.

En el campo 9 de este mismo complejo, habrá maratónica actividad de la categoría Juvenil “A”, a las 8.30 horas, Gladiadores Xalapa vs Escuela Chivas Veracruz; a las 10.10 horas Bulldogs Trigal vs Legión Extranjera; a las 11.50 horas, Gladiadores Xalapa vs CEFOR Pachuca Veracruz, en tanto que a las 13.45 horas, La Moderna vs Club Deportivo La Pandilla.

