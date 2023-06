Se juega jornada del torneo Metralleta Ramírez.

Se jugó la cuarta jornada del torneo de beisbol “Roberto Metralleta Ramírez” que organiza la LVB que preside Fernando Meré.

El equipo Alacranes de Cotaxtla logra su cuarta victoria para mantenerse como líder invicto, los ahijados del Ingeniero Saturnino Beltrán se impusieron a los Cañeros de Cábada, por siete carreras a cuatro, luego de que en la primera entrada perdian 3-0.

En el otro duelo, Diablos Rojos de Palma Sola le ganó a domicilio a los Negros de Yanga, por cuatro carreras a una, duelo recortado a cinco entradas por lluvia.

En el duelo de Alacranes contra Cañeros, la gente de Cabada inició ganando en la primera entrada con tres carreras, ahí Carlos Navarrete produjo una con sencillo, Rufino Candelario la segunda con otro imparable y la tercera entro con un error a batazo de Anderson Palacios.

Cotaxtla se acercó en la segunda con triple de Manuel Andrade y sacrificio de Juan de Dios López, en la quinta le dieron la vuelta con tres carreras, Kevin Flores y Eliseo Aldazaba produjeron con hit y Víctor Alcantara con base por bolas.

Para la sexta Alacranes se fue arriba 5-3 bola ocupada de Lucio Mendoza y hit de Kevin Flores, en la séptima Cabada se acerca 5-4 con hit productor de Hedel Hernández, pero Cotaxtla puso la pizarra definitiva en la octava con triple de Alfredo Martínez, doble de Kevin Flores y hit de Manuel Andrade.

PLAY OFF SUB 18

En el torneo Sub 18 se jugaron dos encuentros del primer Play off, Leones de Acayucan se impuso a Medellín 12 carreras a tres y Chileros de Xalapa le ganó en 11 entradas a Cachorros de Tampico Alto, por cuatro carreras a dos, el juego entre Oluta y Tejeria quedó pendiente debido a un cierre en la carretera que hizo que los Novatos de Oluta no pudieran llegar.

