Se filtra calendario de la LBM. La Liga de Balompié Mexicano (LBM) no ha dado mucha información en torno a su calendario de juegos de su primera temporada, sin embargo, en redes sociales se filtró el rol de partidos de las jornadas 1 y 2 del campeonato. La campaña arrancaría el 16 de octubre, dos días después de lo anunciado previamente.

A las 19:00 horas, el Club Tiburón recibirá a los Jaguares Jalisco y de acuerdo a lo señalado en el rol el compromiso se realizaría en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. A esa misma hora, Atlético Ensenada recibirá en la ‘Cenicienta del Pacífico’ a Atlético Veracruz, el otro club jarocho de la LBM. Las actividades se reanudarán el sábado 17 de octubre con los partidos de Morelos vs Lobos Zacatepec, Atlético Capitalino vs Acapulco y Los Cabos FC vs Acaxees de Durango.

La jornada 2 dará inicio el 23 de octubre y ese día el Tiburón tendrá su primera visita de la campaña ante Real San José. Los Piratas celebrarán su encuentro inicial como local un día más tarde, cuando reciban a los Halcones, compromiso programado a las 16:00 horas. Al igual que los Escualos, Atlético Veracruz tiene marcado al ‘Pirata’ Fuente como su sede.

La fecha dos concluirá el domingo 25 de octubre con los juegos entre Leones Dorados vs Neza FC y Jesús María vs Los Cabos. La LBM había informado que la campaña inaugural daría inicio el 14 de octubre y que albergaría a los dos equipos que tuvieran el mejor récord en el torneo de pretemporada denominado ‘Por Ti’, pero parece que desistió de esta idea y eligió el 16 de octubre como la fecha de arranque. Hasta el momento, la Liga no ha confirmado o negado este calendario.

Esta semana, Atlético Veracruz y el Club Tiburón disputarán el primer ‘Clásico Jarocho’ cuando se enfrenten el miércoles 30 de septiembre en las canchas de El Dorado en la jornada inicial del torneo ‘Por Ti’.

