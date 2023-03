Se disputa la jornada 12 en la Quinta Etapa.

Además hay duelos pendientes en el futbol de sala del Infonavit Buenavista.

Rol de juegos de la jornada 12 y pendientes para este sábado 1 de abril del 2023, se disputa la jornada 12 en la Quinta Etapa, del Infonavit Buenavista.

Además hay duelos pendientes en el futbol de Salón.

Barcelona jugará la próxima temporada en Montjuïc

El candidato silencioso: Carlos López Gutiérrez de Velasco

1.- Federal 1 (Blanco) vs Club Swig (Azul) (12 pm), 2.- Pache (Blanco) vs Chocolatitos (Amarillo), (1 pm), 3.- Deportivo FC (Azul) vs Federal (Blanco) (2pm), 4.- Anexados (Negro) vs Pache (Blanco) (3pm).

5.- Porto FC (Azul) vs Madrileño (Blanca) (4pm), 6.- R. Veracruz (Rojo) vs Futbol de Barrio (Azul) (5pm).

7.- Independiente (Blanco) vs Fénix (Rojo) (6pm), 8.- Atlético 5 (Azul) vs Ranger (Blanco) (7pm), 9.- Real Veracruz (Rojo) vs Swing (Azul) (8pm).

Se disputa la jornada 12 en la Quinta Etapa.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ