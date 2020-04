Se cumplen 61 años del debut de Beto Ávila en Grandes Ligas. Roberto Ávila fue uno de los más grandes beisbolistas mexicanos de la historia. Su legado marcó una época en los aficionados al beisbol y a una camada de peloteros que se abrirían camino posteriormente en las Grandes Ligas.

1st Mexican-born player in history to lead AL in BA: 3X AS 2B Bobby Avila🇲🇽 batted .341 in '54 to help @Indians to pennant & was named @sportingnews AL player of the year. @sabr bio https://t.co/CcAuKVwjSJ pic.twitter.com/V2CAAhF3Vc

— SABR BioProject (@SABRbioproject) April 23, 2020