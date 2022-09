Se confirma día y hora del Real Madrid vs Barcelona.

La Liga confirmó el horario del cotejo de la Jornada 9 en el Estadio Santiago Bernabéu.

La Dirección de Comunicación de La Liga confirmó los días y horarios de la Jornada 9 de la Temporada 2022-23 donde destaca ‘El Clásico’ entre el Real Madrid y Barcelona.

El Estadio Santiago Bernabéu será testigo de una nueva edición de las mayores rivalidades del mundo el próximo domingo 16 de octubre de 2022 a las 16:15 horas locales (10:15 AM hora de México).

Los ‘Merengues’ arribarán a ‘El Clásico’ con cinco días de descanso, quienes habrían visitado al Shakhtar Donetsk (posiblemente en Polonia) en la UEFA Champions League.

Mientras que los ‘Blaugranas’ con cuatro días, que tienen previsto recibir al Inter de Milán en la cancha del Camp Nou, cotejo de la Champions.

Con esto, tanto Real Madrid como el Barcelona gozarán del nuevo campo que tendrá el inmueble de Chamartín, el cual fue sustituido en los últimos días tras sufrir daños por las altas temperaturas que se vivieron en la capital española.

Con 249 partidos en su historia, los Merengues comandan las estadísticas con 100 victorias, 52 empates y 97 triunfos de los Blaugranas.

Sin embargo, las heridas aún están abiertas en la ‘Casa Blanca’, quienes fueron goleados 4-0 en la última edición de ‘El Clásico’ de La Liga, donde los de Xavi Hernández cortaron una racha de cinco derrotas consecutivas.

Ahora, tanto Real Madrid y Barcelona llegarán con un buen momento; los de Carlo Ancelotti son el único conjunto en arrancar con paso perfecto después de seis jornadas y que los tiene en la cima de La Liga con 18 puntos.

Aunque los ‘Culés’ les pisan los talones con 16 unidades en el segundo puesto, quienes sólo tropezaron en la Jornada 1 empatando ante Rayo Vallecano.

Partidos de la Jornada 9.

Athletic Club vs. Atlético de Madrid. Celta de Vigo vs. Real Sociedad. Mallorca vs. Sevilla. Espanyol vs. Valladolid. Real Madrid vs. Barcelona. Valencia vs. Elche. Rayo Vallecano vs. Getafe. Girona vs. Cádiz. Villarreal vs. Osasuna y Betis vs. Almería.

