Se alista Tame Racing en NASCAR México.

Luis Alberto Tame, hijo de una de las leyendas del automovilismo mexicano como lo fue Freddy Tame, habla de los patrocinios en el automovilismo.

Luis Alberto Tame, hijo de una de las leyendas del automovilismo mexicano como lo fue Freddy Tame, confirmó la participación de su equipo en NASCAR México Series 2022 y habló de un tema importante como lo es el patrocinio.

“El automovilismo, se expone ante millones de personas en todo el mundo, y su poder publicitario es enorme. Por ello, las marcas se anuncian (a pesar de la crisis económica) en los autos y así expandir su fama y aumentar sus ingresos desde los circuitos y medios de comunicación”, expresó.

Tame dijo además que no es coincidencia que cada vez más empresas reconocidas a nivel nacional e internacional utilicen el automovilismo deportivo como parte importante de su mezcla de mercadotecnia.

“El automovilismo deportivo representa un esquema de publicidad único, ya que integra diversos elementos que sólo se podrían obtener contratando campañas a costos muy elevados; mientras que la participación de una marca en un equipo de carreras puede abarcar diversos aspectos y alcanzar una audiencia muy amplia, a un costo significativamente menor”.

Aclaró que el mundo del automovilismo es muy diferente a cualquier otro deporte. Con toda la serie de actividades promocionales que se realizan en los eventos, el aficionado es mucho más que un espectador. Es partícipe de la acción.

“Un patrocinador debe estar consciente que no se trata solamente de colocar su marca en el auto de competencia, sino también estar presente en. Firmas de autógrafos en centros comerciales, presencia del auto en puntos de venta, promoción de productos en los eventos (Sampling, etc.), firmas de autógrafos después de cada carrera. Presencia en eventos de la empresa patrocinadora (Inauguraciones, trade shows, pláticas motivacionales, etc.).

Sponsor Days ofreciendo a sus colaboradores y clientes la oportunidad única de subirse a un auto de carreras”, concluyó.

