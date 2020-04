Se adelanta el estreno del documental de Michael Jordan.

En primer lugar lo confirmó LeBron James mediante un tweet.

El documental del que es para muchos fanáticos es el mejor basquetbolista de la historia, se podrá ver a partir del 19 de abril en Estados Unidos por la cadena de ESPN.

Así lo confirmó LeBron James mediante un tweet en el que menciona que “no puede esperar” para que llegue la fecha.

“The last dance” es el título que tendrá el metraje que repasa lo que fue la última temporada de Jordan con los Chicago Bulls.

Netflix será la plataforma donde se podrá ver el documental a nivel mundial a partir del 20 de abril.

19 de abril no puede venir lo suficientemente rápido. ¡¡NO PUEDO ESPERAR!! 🗣 ¡Sí señor! Palomitas de maíz#LastDance

Este proyecto que tendrá 10 episodios contó con más de 500 horas de grabación para profundizar lo que vivió el basquetbolista en la temporada de 1997-1998.

La cual ofrecerá nuevas imágenes y videos de la que fue su última temporada en la NBA.

Coming soon.

The Last Dance begins April 19th on @espn…and if you're outside of the US, stream it on @Netflix. #TheLastDance #JUMPMAN pic.twitter.com/FjckBeNhw9

— Jordan (@Jumpman23) March 31, 2020