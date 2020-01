Se acerca el regreso de Xavi a Barcelona. Todo parece indicar que estaría cerca el regreso de Xavi Hernández a Barcelona, pero en esta ocasión como entrenador del club. Muhammad Ghulam Al Balushi, director deportivo de Al Saad, aseguró que la directiva Blaugrana negocia la reincorporación del ex futbolista del equipo para que se convierta en el sucesor de Ernesto Valverde.

“Hay negociaciones entre Xavi y Barcelona ahora y le deseamos éxito donde quiera que vaya”, señaló el directivo previo al partido de semifinales entre su escuadra y Al Rayyan por la Copa de Qatar.

Por su parte, el estratega de Al Saad no ocultó su interés por regresar a la que fuera su casa por 17 años. Después de que su conjunto accediera la final de la copa, Xavi aseguró que uno de sus sueños es entrenar a Barcelona, sin embargo, declaró que se encuentra enfocado en el proyecto que encabeza en estos momentos.

“No puedo esconder que mi sueño es entrenar al Barcelona. Lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas. Todo el mundo lo sabe. Soy hincha del Barcelona, está en mi corazón y sí es uno de mis sueños, pero estoy enfocado en Al-Sadd”, comentó el ex jugador de los Blaugranas.

De acuerdo a ESPN, la directiva catalana no estaría contenta con los resultados que ha entregado Ernesto Valverde. La derrota ante Atlético de Madrid en la Supercopa de España sería la gota que derramó el vaso. “Xavi es una opción sería para hacerse cargo en el Camp Nou”, señala una fuente cercana al conjunto Culé.

El viernes, Eric Abidal, director deportivo de Barcelona, y Oscar Grau, director general, se reunieron en la ciudad de Doha con Xavi, lo que alimentó los rumores que indican que se convertiría en el sucesor de Valverde en el banquillo Blaugrana.

Xavi: Abidal es mi amigo, me he encontrado con él como me he encontrado muchas veces, respeto al barça, respeto a Valverde y esto enfocado en el Al Saad, tenemos la final… https://t.co/xARnrKRcS1

— Guanche Culé (@CuleGuanche) January 11, 2020