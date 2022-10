Scheffler confirmado para el World Wide Technology.

El actual campeón del masters y número 2 del mundo, participará por tercera ocasión en el evento pionero del PGA Tour en México.

Scottie Scheffler, actual número 2 del Ranking Mundial Oficial de Golf, ha confirmado oficialmente que competirá en el World Wide Technology Championship at Mayakoba 2022 la próxima semana en el Club de Golf El Camaleón en Mayakoba en la Riviera Maya de México. La edición número 16, volverá a contar con 132 jugadores del PGA TOUR, quienes competirán en un formato stroke play a 72 hoyos por una bolsa de $8.2 millones de dólares.

Scheffler, de 26 años, es actualmente una de las estrellas más brillantes del juego. En tan sólo tres años compitiendo en el más alto nivel del golf, el PGA TOUR, ha alcanzado ser el número 1 del mundo y ha ganado el premio Jack Nicklaus como Jugador del Año del PGA TOUR. Durante su increíble temporada 2021-2022, ganó cuatro veces en el TOUR, incluyendo un Major – el Masters de Augusta de este año, el WM Phoenix Open, el Arnold Palmer Invitational presentado por Mastercard y el World Golf Championship-Dell Technologies Match Play. También terminó segundo en la clasificación de la FedExCup.

“Poder anunciar la confirmación del número 2 del mundo a nuestros fans y patrocinadores es muy emocionante para nosotros”, dijo Joe Mazzeo, Director del Torneo. “Siendo el actual campeón del Masters y el Jugador del Año del PGA TOUR, no hay nadie en el golf que haya disfrutado de un mejor 2022 que Scottie Scheffler. Estamos encantados que el World Wide Technology Championship at Mayakoba forme parte del increíble año de Scottie. Es un testimonio de este evento icónico aquí en México y es un resultado del compromiso y la dedicación de nuestro Patrocinador titular World Wide Technology y nuestro anfitrión Mayakoba y RLH Properties.”

Con la confirmación de Scheffler, actualmente hay cinco jugadores en el field dentro de los 16 mejores del ranking mundial e incluyen a Collin Morikawa (no. 9), Viktor Hovland (no. 11), Tony Finau (no. 14) y Billy Horschel (no. 16).

Además, el field cuenta con varios ex campeones de Majors, como el australiano Jason Day, los estadounidenses Lucas Glover y Jason Dufner, el italiano Francesco Molinari, y los ingleses Justin Rose y Danny Willett.

También siete ex campeones regresarán a México: Brendon Todd, Matt Kuchar, Patton Kizzire, Charley Hoffman, Harris English y John Huh están programados para unirse a Hovland en el field de este año. El colombiano Sebastián Muñoz, y los argentinos Emiliano Grillo y Augusto Núñez representaran a Latinoamérica.

Representando a México estarán José de Jesús Rodríguez de Irapuato Guanajuato e Isidro Benítez de Puebla, Puebla, quienes esta semana recibieron una invitación para competir en la edición número 16 del World Wide Technology Championship at Mayakoba y se unirán a Armando Favela, de Tijuana, B.C., y Sebastián Vázquez, de Mérida, Yucatán, quienes obtuvieron sus invitaciones a través del Mayakoba Match Play y el Clasificatorio

Mexicano, respectivamente. Por último, Enrique Marín Santander representará a España ya que ganó el Clasificatorio de Villa Magna a Mayakoba, que se celebró a principios de esta semana.

Después de dos años sin público, debido a la pandemia por el COVID-19, en 2022 se dará la bienvenida de nuevo al público en Mayakoba, ya que están a la venta los boletos para presenciar a los mejores golfistas del mundo en el campo de golf El Camaleón, y empaparse del fantástico paisaje del Caribe mexicano. Los boletos ya están a la venta, con precios de preventa en el sitio web del torneo www.WWTChampionshipatMayakoba.com

Los 132 competidores que integraran el field tienen hasta el día de hoy a las 5 de la tarde, hora local, para confirmar su participación.

