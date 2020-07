Saunders no pelearía contra el Canelo ni por mil millones.

El boxeador británico Billy Joe Saunders aseguró no pelearía ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez ni aunque le ofrezcan mil millones de libras debido a que no se siente preparado para enfrentar al mexicano y cuando esté listo incluso se atrevió a decir que “lucharía gratis”.

“Déjame prepararme, déjame ganar y lucharé gratis. No soy el trampolín de nadie. No soy otro cinturón para Canelo. Quieren probar juegos mentales … que no funcionan conmigo, yo juego los juegos mentales más grandes del boxeo británico ‘, sentenció Saunders.

Saunders, invicto campeón súper mediano de la OMB, se había preparado de buena manera y estaba listo para medirse en el ring durante el mes de mayo en la defensa de su cinturón contra el mexicano antes de que el coronavirus detuviera la lucha.

Se planteó retomar la posibilidad de reprogramar la pelea reprogramada en septiembre, pero ahora Saunders ha revelado que no estará listo para subir al ring para entonces. En entrevista con The Athletic, reveló: “No estoy listo en septiembre. Puedes decirme: “Billy Joe, mil millones de libras, pero no estás listo y vas a ser vencido. Yo diría que lo guardes”, aseguró el pugilista.

La pelea entre el boxeador británico Billy Joe Saunders y Saúl ‘Canelo’ Álvarez cada vez parece más lejana. De entrada, pugilista el europeo tiene su licencia de boxeo suspendida por la Junta de Control del Boxeo Británico después de que, a principios de año, publicó un controvertido video donde demostró cómo golpear a una mujer ‘en la barbilla’ y se temía un aumento de la violencia doméstica. Está en espera de una fecha para su audiencia, pero el coronavirus ha retrasado todo.

Billy Joe viajó a España con su entrenador Ben Davison y su compañero boxeador Josh Taylor para comenzar a entrenar nuevamente y se levantaron especullaciones sobre si se estaba preparando para enfrentarse a Saúl Álvarez.

Finalmente hay algunos signos de interrogación sobre la tarifa de pelea que Saunders recibiría por enfrentarse a Álvarez. Después de que reveló que no se le ofrecieron las £6.4 millones originalmente cotizadas. “Si piensan que van a recortar mi dinero y acortarme, eso no va a suceder”, agregó Saunders.

